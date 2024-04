Lovitură pentru Bayern! Starul bavarezilor s-a accidentat și nu mai joacă în acest sezon

Problemele continuă pentru Kingsley Coman. Deja absent timp de 13 meciuri la începutul sezonului din cauza unei accidentări la genunchi, francezul în vârstă de 27 de ani a suferit o nouă lovitură grea împotriva lui FC Köln sâmbătă în Bundesliga. După ce a primit o centrare de la Joshua Kimmich, fostul jucător de la PSG a căzut în careul advers, lovindu-se la genunchi. Neputând să se ridice, Coman a fost nevoit să fie înlocuit de Jamal Musiala, în minutul 50.

Toate acestea, la doar câteva zile înainte de returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Arsenal. La scurt timp după ce a fost scos de pe teren și dus la spital, directorul sportiv al lui Bayern Munchen, Christoph Freund, a explicat situația francezului.

"Va lipsi câteva săptămâni. S-a accidentat la mușchii aductori. Va trebui să facă și alte teste. Nu e un semn bun. Sperăm să nu lipseasă luni întregi," a spus directorul sportiv Christoph Freund despre accidentarea mijlocașului.

Conform Sky Sports Germany, se așteaptă ca Kingsley Coman să fie inapt de jos pentru până la 5-6 săptămâni și, prin urmare, să rateze întregul final de sezon cu Bayern München. Cum internaționalul francez a devenit incert pentru Euro 2024, Didier Deschamps, selecționerul cocoșului galic, va trebui să-și comunice lista finală către UEFA pe 7 iunie, și nu se știe dacă numele Kingsley Coman va apărea pe ea.

"Marele dezavantaj al întregului meci a fost accidentarea lui Kingsley Coman. Mă întristează foarte mult pentru că știu cât de mult a muncit și cât de important a fost pentru noi. A arătat extrem de dureros în imaginile de la televizor. Cu siguranță nu va putea juca miercuri(n.r- returul cu Arsenal). Este extrem de dificil, mai ales în această fază în care joci pentru titluri," a spus Thomas Tuchel după meci.

Thomas Tuchel after the Cologne game on Sky about Kingsley Coman's injury: "What was obviously a big disappointment throughout the game: The biggest disappointment is Kingsley's (Coman) injury today. You can see it in his face and directly in his movements."#FCBKOE pic.twitter.com/9fYCK3JcJz