Fiul risipitor se intoarce acasa! Kevin-Prince Boateng, prezentat la clubul la care si-a inceput cariera

Jucatorul german a schimbat din nou echipa.

Cunoscut pentru aventurile pe care le-a avut la Barcelona si la AC Milan, Boateng a schimbat nu mai putin de 14 cluburi in cariera, evoluand inclusiv la marile rivale din Bundesliga, Schalke si Dortmund, dar si in Premier League sau in Turcia.

In ultimul sezon, Boateng a evoluat pentru Monza, formatia patronata de Silvio Berlusconni, fostul presedinte de la AC Milan, insa nu a reusit sa convinga si a reziliat contractul, jucand in 25 de meciuri in care a pasat decisiv de 4 ori si a marcat in 5 randuri.

Totusi, Boateng nu a dus lipsa de oferte si s-a intors la clubul la care si-a inceput cariera, Hertha Berlin, iar nemtii i-au facut un video de prezentare prin care l-au anuntat ca pe o mare vedeta, suporterii avand asteptari mari de la fostul atacant de la Milan, care a evoluat in 53 de partide in tinerete pentru nemti, marcand 5 goluri.