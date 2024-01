FC Bayern trage cu dinții de un transfer. Anunțul nemților

FC Bayern Munchen se află, așadar, pe poziția a doua în primul eșalon al Germaniei, cu 41 de puncte obținute după 17 etape desfășurate. 13 victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Jurnalistul sportiv de la Sky News Germania, Florian Plettenburg, a scris pe rețelele social media faptul că FC Bayern Munchen îl vrea pe Kieran Trippier în Bavaria.

Plettenburg a mai remarcat pe platforma Twitter/X faptul că formația dirijată de Thomas Tuchel a trimis o ofertă celor de la Newcastle pentru fundașul dreapta englez.

Kieran Trippier se află la ”coțofene” din ianuarie 2022. Cotat la 11 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, englezul mai are contract cu Newcastle până la finele sezonului 2024/25.

”FC Bayern a trimis o ofertă pentru Kieran Trippier. După o nouă rundă de discuții, Bayern trage cu dinții pentru a realiza transferul lui Trippier”, a scris Florian Plettenberg pe rețelele social media.

????Exclusive: FC Bayern have submitted an improved offer for Kieran #Trippier!

⚠️ After new rounds of discussions, Bayern is pushing for Trippier now ✔️

➡️ Negotiations with Newcastle ongoing. Bayern is waiting for #NUFC …

➡️ #Mukiele, not 100 % off but Bayern was focused on… pic.twitter.com/V54LXFbxcX