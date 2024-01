Victor Osimhen anunță: ”Am luat o decizie cu privire la viitorul meu” 

Cotat la 110 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, atacantul nigerian mai are contract valabil cu formația din primul eșalon al Italiei până la finele sezonului 2025/26.

Victor Osimhen a vorbit despre viitorul său și a făcut lobby pentru o posibilă mutare în Premier League, eșalonul de top al Angliei. Atacantul nigerian își dorește însă să încheie actuala stagiune în tricoul lui Napoli.

”Cred că 60% din oameni aruncă zvonuri cu privire la transferul meu în Premier League. Campionatul respectiv e unul dintre cele mai mari din lume. Vreau să termin sezonul cu Napoli și după să anunț decizia pe care deja am luat-o”, a spus Victor Osimhen, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

???? Victor Osimhen: “I think 60% of the people mention the rumours about me linked with the Premier League”.

“Premier League is one of the biggest leagues in the world”.

“I want to finish the season with Napoli strong then come up with the decision I've already made”, told CBS. pic.twitter.com/RDk316jerG