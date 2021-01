CUM sa faci asa ceva?! Penalty incredibil in Gladbach - Bayern! Nici arbitrului nu i-a venit sa creada si a cerut ajutorul VAR

Moment incredibil in minutul 18 al meciului dintre Gladbach si Bayern!

Neuhaus s-a intins cu mana dupa minge in propriul careu si a atins-o cu degetele. Arbitrul a cerut ajutorul VAR, apoi a mers chiar el sa vada faza si a dictat penalty in favoarea lui Bayern! Lewandowski n-a gresit de la 11 metri si Bayern a deschis scorul!

A fost o prima repriza nebuna in derby-ul etapei din Bundesliga. Goretzka a facut 0-2 in minutul 26, dar Gladbach a revenit pana la pauza cu dubla lui Hofmann, goluri in minutele 35 si 45!



O que deu na cabeça do Neuhaus??pic.twitter.com/iDoN4XGIRH — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 8, 2021