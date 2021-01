Hagi a ajuns in TOATA LUMEA inca din prima zi a anului! Goal: "Sa nu-i spuneti lui Bayern ce-a zis Gica!" :)) Declaratia care face inconjurul lumii

Gheorghe Hagi a ajuns in presa internationala dupa o declaratie data in Romania.

Invitat pe 23 decembrie la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de pe gsp.ro, Hagi a incercat sa explice de ce Rangers e una dintre cele mai importante echipe ale momentului in Europa. Desi toata argumentatia sa a avut la baza date statistice, presa britanica a scos cuvintele din context si a construit pe baza lor.

Hagi e citat spunand ca 'Rangers e cea mai buna echipa din Europa', declaratie data in contextul faptului ca baietii lui Gerrad n-au pierdut inca in campionat sau Europa League desi ne aflam la jumatatea sezonului.

"Sa nu-i spuneti lui Bayern ce-a zis Hagi" - scrie ironic Goal pe pagina sa de Twitter in dimineata primei zile din noul an.

Hagi si-a petrecut ultimele 3 saptamani in Scotia. A reunit familia acasa la Ianis de sarbatori. Alaturi de ei, la Glasgow au fost si Kira, dar si sotia lui Gica Hagi. Prezenta familiei langa el l-a scos pe Ianis din pasa slaba prin care a trecut. Hagi. Jr are doua goluri si doua asssituri in ultimele 4 meciuri si a redevenit titular la clubul care domina autoritar campionatul in Scotia.