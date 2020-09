Bayern Munchen, aproape de o noua "lovitura"! Prima MUTARE a nemtilor dupa ce au castigat Champions League

Campioana Europei s-a decis sa pastreze unul dintre jucatorii de baza din acest sezon.

Bayern este pregatita sa semneze definitiv cu Ivan Perisic (31 de ani), care in acest sezon a evoluat sub forma de imprumut la formatia bavareza. Suma de transfer ar fi una "pe stilul nemtilor", adica doar 12 milioane de euro. O suma mica, avand in vedere ca jucatorul a jucat 35 de meciuri pentru echipa care a facut tripla in acest sezon, de asemenea croatul fiind si vicecampion mondial.

Inter ar fi dispusa sa accepte, avand in vedere ca jucatorul nu este pe placul antrenorului Conte. De-a lungul carierei, Ivan Perisic a mai evoluat pentru Sochaux, Club Brugge, Dortmund, Wolfsburg si Inter Milano.

