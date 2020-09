Transformarea socanta a fostului star de la Real si Bayern! E un MONSTRU si nimeni nu-l mai recunoaste dupa ce s-a lasat de fotbal!

Un fost castigator al Champions League a uimit pe toata lumea cu fizicul sau la trei ani distanta de la retragerea din fotbal.

Ze roberto (46 de ani) s-a retras in urma cu trei ani de la Palmeiras, Brazilia, insa continua sa faca sport si are un fizic de invidiat.

In ultima poza pe care a postat-o din sala de forta, Ze Roberto se prezinta intr-o forma de invidiat cu un strat de grasime aproape inexistent.

Fostul star de la Real Madrid si Bayern s-a reprofilat si invata acum pozitii de culturism:

"Invatand cateva pozitii pentru a urca pe scena! Ze Arnold e pe drum!", a scris Ze Roberto in dreptul fotografiei.

Fostul mijlocas a evoluat pentru Real Madrid in perioada 1997 - 1998 si pentru Bayern Munchen intre anii 2002 si 2006.

Alaturi de madrileni a reusit sa castige Champions League in 1998, titlul si o Supercupa in Spania. La Bayern Munchen, Ze Roberto a triumfat in Bundesliga de 4 ori si a castigat 4 Cupe ale Germaniei si 4 Cupe ale Ligii.