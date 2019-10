A vazut rosu in fata ochilor! Socant: meci suspendat dupa ce un jucator eliminat l-a facut KO pe arbitru, iar centralul a fost dus cu elicopterul la spital. VIDEO

Un arbitru a ajuns cu elicopterul la spital dupa ce i-a dat rosu unui fotbalist. S-a intamplat in Germania.

Ultimul episod al violentelor impotriva oficialilor din fotbalul amator din Germania s-a consumat duminica, un arbitru fiind facut KO de un jucator pe care tocmai il eliminase de pe teren.

Un fotbalist de 28 ani de la FSV Muenster l-a lovit cu pumnul pe arbitru, dupa ce acesta ii acordase al doilea cartonas galben la un meci cu echipa TV Semd, a anuntat politia, care a deschis o ancheta asupra incidentului. Meciul a fost anulat si arbitrul a fost transportat la spital cu un elicopter. Incidentul s-a petrecut in minutul 85, la scorul de 2-0 pentru Semd.

Meciurile programate in weekend-ul trecut in Berlin au fost amanate, dupa ce o asociatie locala de arbitri a intrat in greva ca protest fata de cresterea violentelor la nivelul fotbalului amator din capitala Germaniei. La Berlin, in acest sezon, s-au inregistrat 53 de cazuri de violenta contra arbitrilor.

Heute bei Münster gegen Semd passiert. Ganz normaler Amateutfußball. Ich habe einen riesen Respekt vor allen Schiedsrichtern, die riskieren, dass ihnen das jederzeit passieren kann. Der Betroffene musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden. pic.twitter.com/2J0agJ0rMS — Schaufel (@TheRoyalShovel) October 27, 2019