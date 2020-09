Transfer surprinzator la PSG! Renunta la un campion mondial pentru a aduce un mijlocas din Premier League! Ce schimb pregatesc francezii

Din articol Guendouzi a fost nominalizat in 2019 pentru titlul de cel mai bun tanar fotbalist

PSG este gata sa ofere un campion mondial ca moneda de schimb pentru un mijlocas din Premier League.

Francezii de la L'Equipe anunta ca PSG este in discutii cu Arsenal pentru transferul lui Matteo Guendouzi (21 de ani).

In tranzactie urmeaza sa fie inclus si Julian Draxler (26 de ani), fost campion mondial cu Germania in 2014. Sursa citata nu specifica daca parizienii vor mai plati si o suma de transfer in schimbul mijlocasului de la Arsenal.

PSG have opened talks to sign Arsenal midfielder Matteo Guendouzi & would be keen to include Julian Draxler in exchange, according to L’Équipe. More follows. — Get French Football News (@GFFN) September 9, 2020

Draxler nu a mai reusit sa se impuna la PSG si in ultimul sezon a evoluat doar 22 de meciuri in toate competitiile.

Adus in 2017 de la Wolfsburg, in schimbul a 36 de milioane de euro, Draxler a reusit 20 de goluri si 32 de pase decisive in 140 de meciuri pentru parizieni. In prezent este cotat la 24 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

De partea cealalta, tanarul Guendouzi a fost luat de Arsenal in vara lui 2018, si a avut parte de un debut foarte promitator in tricoul 'tunarilor'. Ulterior, evolutiile sale din Londra au scazut treptat si Mikel Arteta nu pare sa se bazeze pe el in sezonul viitor.

34 de meciuri a jucat Guendouzi pentru Arsenal in sezonul trecut. Mijlocasul este cotat la 32 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Guendouzi a fost nominalizat in 2019 pentru titlul de cel mai bun tanar fotbalist