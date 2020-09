Reactia nervoasa a lui Leonardo, directorul sportiv de la PSG, dupa ce Mbappe a fost depistat pozitiv cu COVID-19: "Este inacceptabil! Acum ce ne facem?"

Starul francez a parasit cantonamentul nationalei dupa ce a fost depistat pozitiv cu nou coronavirus.

Directorul sportiv al parizienilor a fost foarte afectat dupa ce a aflat acest lucru. Federatia Franceza de Fotbal a confirmat ca jucatorul lui PSG are covid, lucru care l-a enervat foarte rau pe Leonardo in direct la emisiunea "After Foot RMC".

Oficialul francez a fost forte deranjat de faptul ca echipa de club nu a fost anuntata inainte ca acest lucru sa fie facut public in presa.

"Este inacceptabil sa aflam din presa ca avem un jucator infectat. Acum ce facem? Niciun membru din cadrul Federatiei nu ne-a sunat, nimeni nu ne-a contactat! Nu inteleg nimic. Este lipsa de respect!", a fost reactia nervoasa lui Leonardo in direct la "After Foot RMC".

Kylian Mbappe nu va mai juca in meciul din aceasta seara din Liga Nationilor contra Croatiei. De asemenea, el va rata si primele doua partide din campionat cu Lens si Marseille.

PSG a fost decimata de coronavirus. Pana acum au fost anuntate 7 cazuri. Neymar, Angel Di Maria si Leandro Paredes au fost primii fotbalisti infectati dupa ce au fost in vacanta la Ibiza. Mauro Icardi, Keylor Navas si Marquinhos au fost si ei depistati pozitiv.

