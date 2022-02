Și-a adus aminte să marcheze! Lionel Messi, a doua reușită pentru PSG în Ligue 1 

Formația antrenată de Mauricio Pochettino este lider detașat în campionatul francez, obiectivul principal fiind o prezență cât mai lungă în Liga Campionilor.

În partida cu Lille, starurile de la PSG au avut o misiune ușoară, iar la pauză conduceau cu 3-1, cel de-al treilea gol fiind marcat de Lionel Messi, după o fază construită alături de Kylian Mbappe.

A fost cel de-al 759-lea gol din carieră al starului argentinian (671 cu FC Barcelona, 80 cu Argentina și 7 cu PSG), însă doar cel de-al doilea reușit în Ligue 1.

it looks easy when Leo Messi does it

pic.twitter.com/U2lE9t469H