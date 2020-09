I-a trantit usa in nas lui Florentino Perez! Jucatorul care a REFUZAT-O pe Real Madrid: "Am decis sa nu merg!"

Eduardo Camavinga a fost unul dintre jucatorii pe care Zidane a dorit sa ii aduca in acest an pe Bernabeu.

Mijlocasul francez este fericit ca a decis sa ramana la Rennes, in ciuda faptului ca "Los Blancos" au dorit sa il transfere. Adolescentul este unul dintre cei mai promitatori tineri din Franta, iar faptul ca Real Madrid l-a dorit nu este un secret. Jucatorul in varsta de 17 ani a decis sa ramana in Ligue 1 si nu se gadeste la o mutare in Spania.

"Este un compliment atunci cand un club mare este interesat de tine, dar am hotarat sa nu merg. Am luat aceasta decizie impreuna cu familia mea si suntem bucurosi ca am decis in acest fel. Acum am nevoie sa ma gandesc la fotbal si sa nu ma distraga nimic altceva. Viata este foarte frumoasa chiar acum", a declarat francezul pentru Telefoot.