Dau totul pentru Mbappe! La ce jucatori de baza este dispusa Liverpool sa renunte pentru supervedeta lui PSG

Mbappe mai are contract cu PSG pana in 2022, insa echipele de top au inceput deja lupta pentru a-i obtine semnatura.

Clubul favorit pentru transferul starului din Ligue 1 este Real Madrid, la care fotbalistul a lasat sa se inteleaga ca isi doreste sa joace datorita simpatiei pe care o simte fata de Zidane.

"Primul meu idol a fost Zidane, pentru tot ce a reusit la echipa nationala. Apoi a fost Cristiano. A castigat multe si inca este un castigator. Amandoi si-au lasat amprenta pe istoria fotbalului si eu vreau sa-mi las propriul meu capitol in carti", a declarat in trecut Mbappe, potrivit jurnalistilor de la AS.

Pe langa Real, francezul este dorit cu ardoare si de Liverpool. Englezii sunt dispusi sa renunte la cativa titulari importanti ai echipei lui Klopp pentru a-i face loc lui Mbappe.

Jurnalistii de la Mundo Deportivo noteaza faptul ca Mohamed Salah, Sadio Mane sau Roberto Firmino ar putea fi lasati sa plece daca vor exista oferte bune pentru ei.

Cei trei fotbalisti au contracte valabile pana in 2023 cu Liverpool, alaturi de care au cucerit in sezonul 2019/20 titlul in Premier League.