Pai, ce ai facut, Wanda? Motivul HALUCINANT pentru care sotia lui Icardi a cerut 1500 de euro unui fan 

Wanda Nara este in centrul unei noi controverse aparute in presa din Argentina.

Sotia si impresara lui Mauro Icardi i-ar fi cerut bani unui fan dintr-un motiv absolut surprinzator. Baiatul a dezvaluit toata intamplarea intr-un interviu.

"Ati vazut ca acum toata lumea face live-uri pe Instagram. Am zis ca voi face unul cu ea in care sa imi povesteasca cum ii merge. Am vrut sa iau legatura cu ea, pentru ca nu am numarul ei de Whatsapp si mi-a cerut 1500 de dolari pentru live!", a dezvaluit Mariano de la Canal conform Diario Show.