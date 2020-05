S-au inteles! Unde va juca Icardi din sezonul viitor! Totul va fi anuntat oficial pana duminica

Mauro Icardi si-a stabilit viitorul.

Mauro Icardi a fost imprumutat de la Inter la PSG in acest sezon. Imprumutul lui Icardi expira in vara, iar cele doua parti au luat deja o decizie in ceea ce il priveste pe atacantul argentinian.

Celebrul jurnalist italian Gianluza Di Marzio a postat pe retelele de socializare un update al negocierilor dintre cele doua cluburi. Potrivit lui Di Marzio, negocierile dintre cele doua cluburi au avansat, totul decurge bine, astfel ca Icardi se asteapta ca pana duminica sa fie anuntat transferul defnitiv. Icardi avea o clauza de cumparare in valoare de 70 de milioane de euro, insa va fi cumparat in cele din urma pe o suma mult mai mica, mai spune Di Marzio.

