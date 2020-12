BREAKING NEWS | Lovitura ANULUI in Franta! Cine este noul antrenor al lui PSG! Tehnicianul urmeaza sa semneze curand

Decizia a venit surprinzator, avand in vedere ca echipa a invins aseara cu 4-0 pe Strasbourg. Contractul lui Tuchel era valabil pana in 2021, insa oficialii parizienilor l-au demis pe antrenor din cauza unui joc neconvingator al echipei.

Jurnalistul italian de la Sky Sport, Fabrizio Romano, a anuntat ca Mauricio Pochettino a ajuns la un acord cu Paris Saint-Germain. In acest moment sunt puse la punct ultimele detalii pentru ca argentinianul sa revina la echipa pentru care a evoluat ca jucator.

Pochettino n-a mai antrenat din 2019, dar potrivit presei din Anglia el a fost in discutii cu Manchester United. Argentinianul a refuzat o oferta de la Barcelona din vara din cauza ca a jucat la rivala din oras, Espanyol, declarand ca nu va putea niciodata sa-i antreneze pe catalani.

Pochettino a evoluat intre anii 2001 si 2003 la Paris Saint-Germain, fiind coleg cu Ronaldinho la acea vreme, dar si cu Filipe Teixeira, fotbalist foarte cunoscut in Romania.

Mauricio Pochettino has reached an agreement with Paris Saint-Germain, confirmed. Now it’s time to prepare the contracts, sort out the last details [as the choice of the techincal staff] and sign.

Here-we-go soon! The new era is starting ???????????? #PSG #Pochettino https://t.co/VVEGCphwBB