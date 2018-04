Schimbare importanta in cotele la pariuri dupa sferturile Ligii Campionilor! Cine este marele favorit: Neymar a ajuns pe 5

Returul sferturilor Ligii Campionilor a schimbat cotele la pariuri.

Cristiano Ronaldo este marele favorit sa castige din nou Balonul de Aur - ar fi pentru a 6-a oara in cariera cand jucatorul celor de la Real Madrid cucereste trofeul, depasindu-l astfel pe Leo Messi. Dupa eliminarea Barcelonei in fata celor de la AS Roma, cota lui Messi la castigarea Balonului de Aur a crescut, fiind de 9/4, al doilea in top.

Un salt important l-a avut starul celor de la FC Liverpool, Mohamed Salah, cel care a devenit al 3-lea favorit dupa Ronaldo si Messi. Salah are cota 6/1 sa castige Balonul de Aur in acest an! Urmatorii in top sunt Kevin De Bruyne si Neymar, ambii cu cota 10/1.

Totusi, situatia se va schimba substantial pana la sfarsitul verii - in primul rand, castigatoarea Ligii Campionilor poate sa dea viitorul Balon de Aur iar Campionatul Mondial din Rusia va influenta clasamentul final, astfel ca Messi pastreaza sanse bune daca Argentina va cuceri trofeul in Rusia.