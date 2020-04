Mesajul lui Neymar dupa ce Ligue 1 s-a ANULAT! Starul a primit vestea pe plajele din Brazilia

Neymar a primit vestea anularii campionatului din Franta.

Neymar a postat un mesaj pe contul sau de Instagram dupa ce a aflat de anularea campionatului din Franta. Dupa acasta decizie, vedeta braziliana nu va mai purta tricoul lui Paris Saint Germain in acest sezon in campionat.

Starul brazilian a postat o poza cu el in echipamentul lui PSG insotita de un emoticon care exprima surpriza sau uimirea. Acesta se afla in Brazilia dupa ce a reusit sa plece inainte ca granitele sa se inchida.

Cu toate acestea, sezonul nu e incheiat pentru Neymar si PSG pentru ca inca fac parte din Liga Campionilor. PSG s-a calificat in sferturi dupa ce a eliminat-o pe Borussia Dortmund. In tur, nemtii au castigat cu 2-1, iar la Paris au fost invinsi cu 2-0.

Nasser Al-Khelaifi si-a exprimat dorinta de a juca in continuare in Liga Campionilor, in ciuda faptului ca pandemia de coronavirus a lovit intreaga lume: "Cu acordul UEFA intentionam sa participam la faza finala. Daca nu este posibil sa jucam in Franta, vom juca mecciuri pe teren neutru. Trebuie sa garantam conditii de sanatate si siguranta.", a declarat acesta pentru RMC Sport.