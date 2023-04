Ireal! L'Equipe a aflat abia acum ce ”bonus de loialitate” are Kylian Mbappe, pe lângă salariul său

Atacantul francez și-a prelungit contractul cu PSG în vara anului trecut, semnând până în 2025 cu echipa care domină autoritar fotbalul din Franța de zece ani.

Dorit de Real Madrid, Mbappe a fost convins să rămână la PSG cu un salariu fabulos, de șase milioane de euro lunar (cel mai mare din Ligue 1), dar pe lângă asta, L'Equipe a aflat că acesta mai are în contract un bonus uriaș, de ”loialitate”.

Pentru fiecare sezon petrecut la Paris, Mbappe trebuie să primească din partea celor de la PSG 60 de milioane de euro, pe lângă salariul său, scrie publicația franceză.

Mbappe este cel mai eficient jucător de la PSG. A marcat 31 de goluri în 34 de partide, în toate competițiile, cifră la care se adaugă și opt pase decisive.

???? PSG have to pay a €60m loyalty bonus each season to Kylian Mbappé, in addition to his monthly salary of €6M.

(Source: @lequipe ) pic.twitter.com/CtKnqiIlg1