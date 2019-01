"E DISPERAT SA SE INTOARCA! A sunat de 5 ori la Barcelona!" Bomba inceputului de an: Neymar e aproape de transferul mileniului

Neymar vrea sa plece de la PSG. Dupa incercarea esuata de a se intelege cu Real, vara trecuta, Neymar forteaza acum revenirea la Barcelona.

El Mundo scrie ca brazilianul e 'disperat' sa joace din nou pentru Barca. "S-a rugat de sefii clubului sa-l ia inapoi. I-a sunat de 5 ori pentru a le demonstra ca e cat se poate de serios", noteaza jurnalistii spanioli.



In material sunt prezentate informatii despre dialogurile repetate pe care tatal lui Neymar le-ar fi avut cu oficiali de la FC Barcelona. In discutii, brazilianul a recunoscut ca fiul sau a gresit cand a plecat la PSG: "A fost o eroare sa se duca la Paris in 2017. E dezamagit si ii pare foarte rau".

In 2017, Neymar a devenit cel mai scump jucator din istoria fotbalului, dupa ce PSG i-a platit clauza de reziliere a contractului cu Barcelona, in valoare de 222 de milioane de euro.