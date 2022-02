'Cooperativa MM' de la PSG lovește din nou! Fanii și-au reamintit de 'vechiul' Messi după ce au văzut assist-ul cu care l-a dus pe Mbappe în istoria clubului 

Echipa lui Mauricio Pochettino a început meciul de pe Parc des Princes cum nu se putea mai rău, încasând un gol, în minutul 16, după ce Bouanga a profitat de eroarea lui Danilo. Partida se anunța a fi una dificilă pentru gazde, în special după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Nantes.

Cu toate astea, cel mai bun jucător al parizienilor, Kylian Mbappe, a ieșit din nou la rampă, iar în urma unui assist de geniu al lui Leo Messi, a restabilit egalitatea, în minutul 42. Pasa argentinianului le-a reamintit fanilor de execuțiile de excepție pe care le avea când îmbrăca triocul Barcelonei.

Startul reprizei secunde i-a găsit pe cei doi fotbaliști cu aceeași foame de gol, astfel că la nici un minut de la reluarea meciului, Messi și Mbappe au combinat din nou pentru golul de 2-1 al PSG-ului, marcat de Kylian Mbappe.

Cu cea de-a doua reușită, atacantul francez a intrat în istoria clubului, devenind al doilea cel mai bun marcator din istorie, la egalitate cu Zlatan Ibrahimovic, cu 156 de reușite. Liderul este Edinson Cavani, care are 200 de reușite în cont.

Campionul mondial din 2018 a vrut să arate că se pricepe și la assist-uri, astfel că a avut o execuție de excepție cu care i-a centrat lui Danilo la bara a doua, pentru golul de 3-1, în minutul 52.

