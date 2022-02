Leo Messi, răspuns pentru criticile primite după ce s-a spus că nu e fericit la Paris! Dezvăluiri din vestiarul lui PSG

Transferat la sfârșitul verii trecute, după ce oficialii Barcelonei l-au anunțat că nu îi pot prelungi contractul din cauza problemelor financiare, Leo Messi încă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Mai mult, argentinianul este unul dintre cei mai criticați fotbaliști din echipa lui Pochettino, presa franceză fiind vehementă și dură în notările de la finalul partidelor.

Despre Messi s-a scris și că nu este fericit la Paris, având mari probleme de adaptare la climatul Franței, însă superstarul argentinian a venit cu o replică pentru contestatari. Într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al clubului Messi a vorbit despre viziunea sa asupra Parisului, dar și despre obiectivele pe care le are la echipă.

Lionel Messi: „PSG este unul dintre cele mai mari cluburi din lume!”



„PSG este un club care a crescut în ultimii 10-11 ani, există multă ambiție și dorință de dezvoltare, are și puterea pentru a face acest lucru. În prezent este unul dintre cele mai mari cluburi din lume, nu mai sunt multe lucruri ce lipsesc și devine din ce în ce mai mare.

Nu cred că poate să invidieze în vreun fel, în prezent, cluburile mari și istorice.

Este complicat să câștigi Champions League pentru că este o competiție în care joacă cei mai buni, fiecare detaliu sau orice greșeală te poate scoate din competiție, să lupți împotriva unor echipe importante. Cred că avem o echipă cu care ne putem lupta pentru a câștiga titlul.

Suntem iluzionați și dorinici să obținem acest lucru, dar trebuie să fim calmi, așa cum am spus, să câștigi Champions League este un lucru dificil. Nu câștigă întotdeauna cea mai bună echipă și trebuie să fim atenți la detalii și să formăm o echipă bună, în final, echipele puternice își ating obiectivele. Noi suntem pe acest drum, căutăm să facem echipa și mai puternică”, a declarat Leo Messi pentru site-ul oficial al lui Paris Saint-Germain.

60 de milioane de euro este cota lui Lionel Messi conform Transfermarkt.

22 de meciuri a jucat argentinianul în acest sezon pentru PSG, având 7 goluri și 9 assist-uri.

Leo Messi: „E plăcut să împarți terenul cu cei mai buni!”



Totodată, argentinianul a vorbit despre relațiile din vestiar, punctând, în ciuda informațiilor apărute și a criticilor primite, că este fericit să se afle la Paris, alături de prietenii săi.

„Ei bine, pe Di Maria, pe Neymar, îi cunosc deja de la echipa națională, pe Ney din trecut, am jucat împreună la Barcelona. Pe Kylian nu îl cunoșteam în teren sau în afara lui și cu timpul, începem să ne cunoaștem unul pe celălalt mult mai bine, în special pe teren, pentru a colabora cât mai bine și să vedem cum ne simțim cât mai confortabil.

În mod clar e plăcut să împarți terenul cu cei mai buni, am fost norocos să fac asta pentru mult timp la Barcelona, am avut norocul să joc întotdeauna cu cei mai buni, acum fac asta la Paris. Sunt fericit, dornic să fac asta în continuare”, a dezvăluit argentinianul.

Messi a vorbit și despre atmosfera de pe Parc des Princes, acolo unde fanii își susțin echipa într-un număr extrem de mare și încurajează jucătorii, cântând pe tot parcursul meciurilor.

„Este un stadion extrem de special pentru modul în care oamenii trăiesc meciul, pentru cum cântă pentru 90 de minute. Am avut deja parte de această experiență când am venit din postura de rival, am venit de multe ori cu Barcelona.

Acum să trăiesc asta în fiecare săptămână e ceva frumos. Se simte pentru că îi auzi, nu se opresc pentru un minut, cântă în continuu. Explozia unui gol, e un stadion închis, totul reverbează. A fost extrem de frumos acel moment”.