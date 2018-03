Anunt pe prima pagina: EL E ALESUL SEICILOR! PSG l-a contactat deja pe inlocuitorul lui Emery

Soarta lui Unai Emery a fost decisa dupa eliminarea din Champions League.

PSG se reconstruieste din nou, dupa un nou esec in Liga Campionilor. Emery va plati cu postul dupa a doua eliminare consecutiva in optimile Ligii Campionilor. Presedintele Nasser Al Khelaifi are o lista cu nume uriase, insa sunt sanse mici sa se apropie de vreunul dintre ei.

Variantele Guardiola, Mourinho, Simeone sau Zidane au picat pe rand, deoarece toti sunt legati strans de contracte la cluburi importante.

Dar sefii lui PSG au trecut deja la urmatoarea varianta, italianul Antonio Conte, anunta LEquipe pe prima pagina. Acesta se desparte de Chelsea in vara, dupa un sezon slab. Doar trofeul Champions League il mai salveaza de furia lui Abramovic, insa dupa 1-1 in tur pe Stamford Bridge cu Barcelona, fosta campioana a Angliei e creditata cu sanse mici sa mearga mai departe in sferturi.

Conte mai este dorit si pentru postul de selectioner al Italiei, post pe care l-a mai ocupat in trecut. Nationala Italiei trece printr-o perioada dificila, cu necalificare rusinoasa la Cupa Mondiala din Rusia.

Fratele lui Conte, care ii este si agent, a mers la Paris zilele trecute si a avut deja o discitie preliminara cu sefii clubului francez, scrie L'Equipe.

Si Pochettino era pe lista lui Al Khelaifi, insa infrangerea cu Juventus din Champions League nu il mai ajuta sa ii ia fata lui Conte.