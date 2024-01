Florentin Petre (48 de ani), fost campion cu Dinamo în trei rânduri, are trei copii, doi din prima căsătorie, cu Cătălina, Patrick (26 de ani) și Denis (19 ani), și unul, Alex (10 ani), cu bulgăroaica Margarita, fostă Miss Playboy Bulgaria, de care a divorțat recent.

Patrick și-a făcut junioratul la Dinamo, dar nu a confirmat, deși ajunsese titular la un moment dat, iar cariera lui a urmat o curbă descendentă, ajungând în Liga a treia la Brăila sau la Minaur Baia Mare. Acum, joacă la Ceahlăul, în divizia secundă, pentru care a înscris 6 goluri în sezonul actual (3 în campionat și 3 în Cupa Româniai) în 13 partide în care a intrat (11 în campionat și două în Cupă).

„Patrick poate reveni în Liga 1”

Tatăl Florentin crede încă în revenirea fiului cel mare în fotbalul de nivel înalt, adică în prima divizie: „Patrick e foarte bine acum. Și să nu uităm că nu a jucat titular în toate meciurile, a intrat și pe parcurs. Mă bucur foarte tare pentru el, este într-o formă sportivă bună. Să dea Dumnezeu să fie sănătos, să mai dea câteva goluri.

Sunt convins că Patrick poate mult mai mult și-l văd mult mai sus. Are calitate, este un jucător care face diferența tot timpul când intră pe teren. Toate echipele de Liga 1 își doresc jucători care fac diferența în ultimii 30 de metri. Și eu, ca antrenor, îmi doresc jucători ca el. Cu el am promovat la Brăila, oriunde l-am antrenat a jucat și a dat randament maxim. Am încredere în el, știu că poate mai mult și am să-l susțin mereu ca să facă lucrurile cât mai bine pentru el și pentru familia lui”.

Florentin dezvăluie că vorbește constant cu Patrick, chiar dacă discuțiile cu acesta sunt mai rare: „E băiatul meu, Vorbesc cu el cum vorbesc și cu ceilalți doi. Discuțiile pe care le am cu el sunt mai rare, dar sunt plăcute, ne distrăm când vorbim”.

Bate mingea zi de zi

Mijlociul, Dennis, lucrează în IT, fotbalul nu s-a prins de el, însă micuțul Alex e la juniorii clubului din Popești Leordeni, iar tăticul Florentin are numai cuvinte de laudă pentru el: „Este un copil bun, un copil cu calitate, e stângaci de picior. Îți spun de acum că Alex va ajunge la un nivel fotbalistic foarte bun, pentru că îi place, are disciplina de zi cu zi de a juca fotbal, de a ieși la teren, se antrenează și singur, bate mingea aproape zi de zi, în afara antrenamentelor”.

Fost mare fotbalist cu 54 de selecții la naționala României, pentru care a și înscris de 6 ori, Florentin Petre nu-i dă încă sfaturi juniorului, îl lasă să se dezvolte singur, dar îl încurajează în fiecare zi să urmeze o carieră de fotbalist, ca și el: „Are nevoie de un moral bun. Îl susțin și îl voi susține necondiționat în orice situație din viața lui”.

Care sunt calitățile lui Alex Petre? Îl va depăși el pe tatăl lui? Răspunde Florentin: „Are tot ce-i trebuie. O să auzi de el peste câțiva ani. Abia face 10 ani pe 1 februarie, trebuie să se antreneze în continuare zi de zi. Este un copil bun. Eu mă rog la Dumnezeu să mă depășească și văd cât de mult își dorește să ajungă fotbalist, câtă pasiune are atunci când vorbește despre fotbal și cât de mult îi place. Când alți copii stau pe calculator și pe telefoane în casă, el se duce singur la teren și se joacă cu mingea”.

Puștiul locuiește cu mama lui, dar tăticul Florentin spune că petrece și el mult timp cu Alex: „Vorbesc cu el de patru-cinci ori pe zi, pe video, ne vedem tot timpul. Îl iau în vacanțe. La două-trei săptămâni mă duc în București, îl iau cu mine. Suntem bine”.