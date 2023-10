„Și dacă marca, îl schimbam!” Cosmin Matei, umilit în Cupă: de ce l-a scos Ciobotariu în minutul 14 la Hunedoara

Liviu Ciobotariu a luat o decizie surprinzătoare în desfășurarea partidei câștigate scor 1-0 de Corvinul Hunedoara în detrimentul câștigătoarei en-titre a Cupei României, Sepsi OSK, în etapa a doua a fazei grupelor ediției 2023.

În minutul 14 al confruntării derulate pe Stadionul Michael Klein din Hunedoara, la scurt timp după o lovitură liberă de la 25 de metri, executată peste poartă de Cosmin Matei, antrenorul covăsnenilor l-a înlocuit pe decarul echipei, Cosmin Matei (32 de ani), cu Sherif Kallaku, mijlocaș albanez în vârstă de 25 de ani.

Liviu Ciobotariu explică de ce l-a înlocuit pe Cosmin Matei în minutul 14 al meciului Corvinul - Sepsi, încheiat 1-0

Fundașul central, Antonio Manolache a marcat în minutul 57 singurul gol al partidei Corvinul - Sepsi, încheiate 1-0.

Explicându-și alegerea, după finalul jocului, Liviu Ciobotariu - care s-a declarat principalul vinovat pentru acest eșec - a lămurit situația, spunând: „Nu a fost vreo problemă medicală. Avea niște sarcini de joc pe care nu le-a respectat. Cât timp spun ca cineva să bată o lovitură liberă sau un corner, lucrurile trebuie respectate. Când nu le respecți, înseamnă că nu respecți antrenorul, că nu respecți echipa, iar atunci lucrurile nu sunt bune.

Cosmin Matei este un jucător foarte bun, dar dacă nu este disciplinat tactic și nu face ceea ce îi cer eu - pentru că eu sunt responsabil de rezultate -, atunci trebuie să iau măsuri, altfel fiecare face ce vrea și nu este în regulă.

Am făcut o schimbare pentru că nu a respectat indicațiile. Am spus să bată altcineva lovitura liberă, iar el nu a fost de acord. A luat mingea și a bătut cum a bătut.

Și dacă marca, oricum îl schimbam. Nu e normal. Dacă eu spun cine să bată fazele fixe, dar nu se respectă, ce facem? Nu este în regulă! Trebuie să iau măsuri,” a explicat Liviu Ciobotariu, într-un interviu acordat canalului de YouTube al echipei Corvinul Hunedoara.

Liviu Ciobotariu, dezamăgit de prestația echipei sale: „Am jucat penibil.”

„Suntem ieșiți din această competiție. Ne-am prezentat foarte slab, lamentabil. N-am avut ocazii de gol. Am jucat împotriva unei echipe de liga a doua și vreau să îi felicit pentru victorie.

Am jucat foarte slab, penibil. Nu am avut luciditate. O situație delicată, pentru că suntem deținătoarea trofeului și durerea este mai mare. Am ieșit pe ușa din spate, pentru că nu ne-am prezentat așa cum trebuia să ne prezentăm.

Am pierdut toate duelurile. În afară de suporterii noștri, care au fost la înălțime, noi ne-am prezentat foarte slab,” a adăugat Liviu Ciobotariu, în același interviu.

Cosmin Matei are o cotă de piață estimată de Transfermarkt la 550,000 de euro. Pentru Sepsi OSK, fotbalistul român de 32 de ani a marcat 13 goluri, într-un total de 62 de partide oficiale jucate.

Sepsi OSK a câștigat ultimele două ediții ale Cupei României, după finale adjudecate în defavoarea FC Voluntari, respectiv Universității Cluj.