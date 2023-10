Sepsi OSK a suferit o înfrângere usturătoare cu Corvinul Hunedoara și e la un pas de eliminarea din Cupa României, competiție pe care a câștigat-o anul trecut, dar și acum doi ani.

Concluziile trase de Liviu Ciobotariu după Corvinul - Sepsi

Liviu Ciobotariu, antrenorul covăsnenilor, a vorbit după meci și a subliniat că echipa a ieși din competiție. De asemenea, tehnicianul a precizat că elevii săi au fost slabi și că nu au reușit să-și creeze ocazii de gol.

„Este clar că suntem ieșiți din această competiție, ne-am prezentat foarte slab. N-am avut ocazii de gol, am jucat contra unei echipe de liga a doua și vreau să-i felicit pentru victorie. Am jucat slab, foarte slab, penibil, n-am avut inspirație, nu ne-am apărat bine, am luat un gol din fază fixă unde trebuia să facem apărare om la om.

O situație delicată, pentru că suntem deținătoarea trofeului și cu atât este durerea mai mare. Am ieșit pe ușa din spate pentru că nu ne-am prezentat așa cum trebuia. Știam că întâlnim o echipă cu entuziasm, cu atitudine și am pierdut toate duelurile, n-am jucat practic nimic. În afară de suporterii noștri care au fost la înălțime, noi am jucat foarte slab.

Am venit cu moral, cu încredere, știam că adversarul are agresivitate în joc, că luptă pentru fiecare meci, iar noi nu ne-am prezentat așa cum trebuia. Foarte, foarte slab. Nu ne-au ieșit pasele, n-am verticalizat, am pasat mult înapoi, am pierdut foarte multe mingi la mijlocul terenului. Am schimbat și sistemul pentru a reuși să marcăm, dar n-a fost de ajuns”, a spus Liviu Ciobotariu.

Nemzeti a scris despre Sepsi OSK, după ce echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a fost înfrântă la Hunedoara de Corvinul: „Sepsi a pierdut șansa de a-și apăra titlul în Hunedoara”, au titrat maghiarii.

„În Hunedoara, s-a întrerupt șirul de trei ani al lui Sepsi OSK din Cupa României, echipa din Sfântu Gheorghe, care a câștigat ultimele două ediții ale competiției. Echipa a pierdut în fața Corvinului, care se află pe locul trei în diviza secundă și a învins-o pe FC Csikszereda în calificări”, au scris ungurii.

Unicul gol al partidei dintre Corvinul Hunedoara și Sepsi OSK a fost marcat de Antonio Manolache, în repriza secundă, mai exact în minutul 57. Tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar Corvinul a obținut o victorie importantă în grupe.

În cazul în care Petrolul Ploiești o va învinge pe Chindia Târgoviște în a doua etapă a grupelor, atunci Sepsi OSK va rata avansarea în faza eliminatorie a competiției.

„Sepsi nu poate fi mândră de jocul arătat marți după-amiază, pentru că voința și stilul echipei gazdă s-a întipărit mai bine pe tot terenul”, au mai scris cei de la Nemzeti Sport.