„Într-un an acea echipă dispare!” Anunț surprinzător despre viitorul lui CSA Steaua

CSA Steaua și FCSB lupt de opt ani pentru palmaresul echiepei Steaua care în 1986 câștiga Cupa Campionilor Europeni.

„Am curaj să vă spun ceva în direct. Dacă secția de fotbal a clubului CSA promovează în următorii doi ani, nu mai calc în Peluză. Mă retrag definitiv.

Sursele mele îmi spun că următorii doi ani nu vor putea promova. Mai mult decât atât. Am curajul să spun că foarte posibil, într-un an, acea echipă dispare”, a spus Mustață, pentru Realitateasportivă.

Suporterii lui FCSB, pregătiți să protesteze dacă Legea sportului va fi schimbată

„Am aflat că se fac eforturi la cel mai înalt nivel să se schimbe legea în favoarea CSA Steaua, dar asta nu cred că se poate întâmpla.

Dacă totuși vor schimba legea pentru ca Armata să promoveze, suntem pregătiți să scoatem zeci de mii de oameni în stradă. Vom demonstra și noi. Să vedem ce vor alege mai marii. Să favorizeze o mie sau să nu își pună în cap sute de mii”, a mai afirmat Gheorghe Mustață.

Războiul dintre FCSB și Armată a început în anul 2015, când clubul patronat de Gigi Becali a pierdut marca Steaua Bucureşti, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins contestaţia în anulare formulată de club la decizia din 3 decembrie, prin care i-a fost anulată marca. ICCJ a anulat, pe 3 decembrie, marca Steaua Bucureşti înregistrată sub nr. 061735 în 29 ianuarie 2004 de SC Fotbal Club Steaua Bucureşti SA.

FCSB, continuatoare Stelei din punct de vedere sportiv

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, e explicat de ce UEFA o consideră pe FCSB continuatoarea Stelei.

„Lucrurile sunt clare. Marca e la Armata, conform unor hotarari judecatoresti. Palmaresul nu e transat. FCSB afirma ca e continuatoarea, atat timp cat CSA Steaua si-a reinfiintat sectia de fotbal abia in anul 2017.

Potrivit instantelor, s-a stabilit ca marca FC Steaua Bucuresti apartine Clubului Sportiv al Armatei. In 2016, FCSB si-a schimbat denumirea, respectand decizia instantelor. Au fost intrebari in ceea ce priveste palmaresul.

M-am interesat si eu. Am solicitat mai multe explicatii de la UEFA. Avand in vedere ca litigiul dintre cele doua s-a referit doar la marca, nu la lotul de jucatori, la locul din Liga 1 sau la alte lucruri, continuitatea, in opinia forului european, nu a fost pusa sub semnul intrebarii”, spunea Justin Stefan în urmă cu mai bine de un an.