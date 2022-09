CSA Steaua, pusă la zid de Tudorel Stoica: ”Participi la amicale, să-i încurci pe ăia pe acolo”

Cu un meci în minus, cel cu Unirea Constanța, cei de la CSA Steaua sunt pe locul opt, cu 13 puncte. Cu o victorie, ”militarii” pot ajunge pe primul loc în Liga 2.

Echipa lui Daniel Oprița nu are, însă, drept de promovare, din cauza formei de organizare a clubului, motiv pentru care Steaua nu a participat la baraj nici în sezonul precedent.

"Din punctul meu de verdere, e mai bine să o iei de la început decât să te chinui și să îți faci iluzii că poți să câștigi Cupa. Nu o să câștigi niciodată Cupa României. Vor intra echipele care au loturi mai valoroase.

Tudorel Stoica: ”Participi la amicale, să-i încurci pe ăia pe acolo”

Și atunci e bine să te oprești acolo unde îți este locul, din punctul meu de vedere și să te ocupi de jucarea meciurilor amicale, în continuare. Păi e normal.

Am înțeles că în primul an nu ai știut ce să faci, iar în al doilea an tot n-ai știut ce să faci. Așa, la infinit, să îl lași pe unul să joace în locul tău și să se folosească de numele tău, mi se pare o lucrătură pe față a cuiva de pe acolo.

Nu se poate, după un an, să nu poți să faci tot ce trebuie măcar să te încadrezi într-un cadru legal, să poți să joci legal. Așa, să participi la amicale, să-i încurci pe ăia pe acolo, nu mi se pare corect.

Dar noi suntem oameni care stau la televizor, privesc, avem ceva de spus, dar unii dintre noi degeaba vorbim, că nu avem nicio putere", a spus Tudorel Stoica, la Digi Sport.

Daniel Oprița, nemulțumit de evoluția jucătorilor după CSA Steaua - Chindia Târgoviște 1-2

„Experiența mai mare a lor a făcut diferența. Noi am făcut două greșeli în zonele laterale. Nu m-a ajutat nici banca, sunt supărat pe unii dintre jucătorii care au venit să ne ajute. Trebuie să tragă mai mult în momentele grele.

Am rămas, practic, fără atacant, că și pe Chipirliu l-am forțat, am tras de el, avea dureri. Trică și Răducan sunt la lot, iar Chunchukov s-a accidentat. Asta a făcut diferența, n-am avut forță în atac.

Aș vrea mai mult de la unii dintre jucători, să dea mai mult pentru echipă, să nu cedeze așa ușor. Când e greu, trebuie să fii cu grupul. M-a deranjat, am rămas fără atacant.

Le-am spus unor jucători că nu pot păcăli fotbalul la nesfârșit, păcălești jumătate de an, un an. Am luat jucători cu calitate, care au demonstrat, aștept mai mult de la ei, să vină cu plusul", a declarat Daniel Oprița la finalul meciului.