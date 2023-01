Mihai Stoichiță a fost prezent la FC Voluntari - CFR Cluj, iar la final, în exteriorul stadionului, a alunecat pe gheață, lucru surprins și de camerele de filmat. Din fericire, directorul tehnic FRF nu a pățit nimic (DETALII AICI).

„Am strigat 'fault'!” Un președinte din Superligă s-a amuzat teribil când Mihai Stoichiță a alunecat pe gheață: „I-am zis 'cine pică se ridică'”

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, s-a amuzat pe seama situației în care a fost suspus Mihai Stoichiță, evidențiind ce i-a spus directorului tehnic FRF după ce a alunecat pe gheață.

„I-am spus lui Mihai Stoichiță că a fost o simulare perfectă. Inițial, am crezut că i-a pus piedică cineva, am fost îngrijorat. Eu am strigat 'fault'. După ce mi-am dat seama că n-a fost atins de nimeni, am zis că e simulare.

I-am zis 'cine pică se ridică'. Cred că asta a fost sancțiunea de la FRF, cei de la Federație au pus apă acolo.

Comparativ cu alte persoane de la Federație, nea Mihai chiar discută și este prezent când i se solicită un interviu și probabil din cauza asta face anumite greșeli”, au fost cuvintele lui Cristi Balaj, potrivit Digi Sport.

Dancing on Ice! Mihai Stoichiță, ieșire cu peripeții de la meci: „Ce e aici, mă, Patinoarul '23 August'?”

Mihai Stoichiță a avut parte de o ieșire cu peripeții de la stadionul „Anghel Iordănescu”. CFR Cluj a câștigat meciul cu FC Voluntari, 1-0, din etapa 23, și a revenit pe primul loc în campionat. Diferența a fost făcută de autogolul lui Cristian Paz, în minutul 69, chiar la debutul acestuia pentru gruparea pregătită de Liviu Ciobotariu.

Terenul de pe stadionul „Anghel Iordănescu” s-a prezentat într-o stare foarte bună. Singurele probleme au fost la ieșirea din arenă, iar Mihai Stoichiță (68 ani) le-a resimțit din plin. În timp ce se îndrepta spre mașină, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a alunecat pe gheață.

„Băi, băiete, bă. Ce e aici, mă, mânca-ți-aș gura? Patinoarul '23 August'?”, a spus Mihai Stoichiță imediat după ce a căzut.