„Am pierdut și medalia”. Motivul pentru care Dan Petrescu n-a fost prezent la festivitate

Surpriza sezonului, Sepsi OSK, l-a surprins până și pe Dan Petrescu, care a fost absent la festivitatea de premiere.

„Am fost în vestiar la baie, am stat puțin la telefon și, când am venit, mi s-a zis că deja e Sepsi acolo. Am pierdut și medalia”, a precizat tehnicianul de pe banca tehnică a ardelenilor la Digi Sport, după meci.

Dan Petrescu l-a felicitat pe Bergodi

În ciuda faptului că a crezut că ar fi meritat victoria mai mult decât Sepsi, Dan Petrescu a ținut să-l felicite pe Bergodi, tehnicianul covăsnenilor, pentru prestația grupării în fața lui CFR. Gruparea din Sf. Gheorghe și-a adjudecat al doilea titlu important din istorie, Supercupa României. În urmă cu o lună, Sepsi a câștigat cupa pe plan intern și și-a arătat forțele.

„Felicitări lui Bergodi, bravo lor. Le urez succes în continuare”, a spus Dan Petrescu, pentru aceeași sursă.

Statisticile din supercupă

CFR Cluj a fost la același procentaj de posesie cu gruparea din Sf. Gheorghe. Trupa lui Dan Petrescu a beneficiat de opt ocazii de gol, iar Sepsi doar de trei. CFR a stat mai bine și la capitolul șuturi pe poartă, cinci la trei.

Sepsi s-a luptat aproape cot-la-cot cu campioana României, a fost aproape de clujeni cu privire la atacuri pertotal și atacuri periculoase (96-81, 67-52).

CFR a avut ghinionul ca Roger, intrat în minutul 86, să vadă cartonașul roșu ridicat de Cojocaru cinci minute mai târziu, în minutele de prelungire, 90+1.

Cu toate că partida a beneficiat de tehnologia VAR, sistemul nu s-a afișat pe îndelete în acest meci.