"Sunt dezamagit. Nu poti sa faci diferente intre serii!" Petre Grigoras crede ca finalul sezonului va fi dificil

Inca un antrenor dezamagit de deciziile FRF si de modul in care autoritatile au luat deciziile in ceea ce priveste reluarea fotbalului.

Antrenorul Forestei Suceava, Petre Grigoras, a declarat in aceasta dimineata la Pro X ca fotbalul trebuia sa se reia mai repede pentru ca viata merge mai departe si trebuie sa ne adaptam la noua situatie.

"Trebuia sa se reia mai devreme. Speram sa nu se mai opreasca. Va fi greu pentru ca a fost o perioada de pauza foarte lunga, iar ritmul de joc nu se capata atat de usor dupa o perioada de inactivitate. Nu putem decat sa speram ca nu o sa apara accidentari.

Trebuie sa ne revenim si sa ducem viata normala. Viata nu se opreste din cauza unei pandemii. Important e sa uitam ce a fost, sa respectam reguli clare si sa ne adaptam la aceasta situatie.

Ritmul ti-l da doar jocul oficial. Va fi foarte greu sa revenim la un ritm normal. O luna e putin pentru a reveni. Nu stim cum s-au pregatit jucatorii in aceasta perioada, dar oricum aceste exercitii de acasa nu se compara cu antrenamentul colectiv", a mentionat Grigoras.

In ceea ce priveste inghetarea sezonului in Liga a 3-a si decizia FRF privind echipele care promoveaza in esalonul secund, Petre Grigoras s-a declarat dezamagit, considerand ca diferentele care se fac intre serii afecteaza unele echipe, carora nu li se dau sanse.

"Sunt putin dezamagit de decizia care s-a luat in Liga a 3-a, dar cred ca atunci cand se ia o decizie, trebuie sa se ia pentru toti. Nu poti sa faci o diferenta intre serii. Faci diferente intre Liga 1, Liga a 2-a, Liga a 3-a. Dar nu mi se pare corect sa faci diferente la acelasi nivel", a punctat antrenorul Forestei Suceava, echipa care se afla pe locul 2 in Seria I a Ligii a 3-a, la 7 puncte in spatele liderului Aerostar Bacau.