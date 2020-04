Avertismentul lui Petre Grigoras dupa ce fratele sau a murit din cauza Covid-19: "Virusul nu iarta pe nimeni! Isi facea analizele in fiecare an."

Petre Grigoras si-a pierdut un frate dupa ce a murit din cauza infectiei cu coronavirus.

Fostul antrenor din Liga 1 trage un semnal de alarma impotriva acestui virus dupa ce fratele sau a decedat in urma infectiei.

Petre Grigoras este sceptic in ceea ce priveste pregatirea doctorilor in abordarea acestui virus si spune ca in certificatul fratelui sau de deces este notat ca avea probleme cu diabetul si cu inima. Grigoras spune ca fratele sau isi facea analizele in fiecare an si nu stia de asemenea probleme:

"Fratele meu a avut o raceala normala in familia lui, peste care a trecut. Se pare ca acest virus l-a contactat pe fondul acestei raceli. A intarziat sa mearga la spital. Cand s-a dus era deja prea tarziu.

A intrat in coma foarte rapid. A murit din cauza acestui virus. Am inteles ca i s-a scris acolo ca avea probleme cu diabetul si cu inima. El in fiecare an isi facea analizele. Acum au aparut aceste probleme cu diabetul. Mi se pare ceva dubios. Trebuie sa fim mai atenti cu acest virus care nu iarta pe nimeni. Exista foarte multa inconstienta", a spus Petre Grigoras pentru ProSport.