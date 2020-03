DRAMA in familia lui Petre Grigoras! Fratele sau a decedat in urma infectiei cu Covid-19: "N-am putut merge la inmormantare. In 5 minute l-au ingropat."

Petre Grigoras traieste o adevarata drama dupa ce fratele sau a fost rapus, luni, de coronavirus.

Fratele lui Petre Grigoras, actualul antrenor al Forestei Suceava, a incetat din viata luni, iar decesul a fost consemnat in spitalul din Bacau.

Fostul antrenor din Liga 1 spune ca nici macar nu si-a putut inmormanta fratele cum se cuvine si trece printr-o perioada foarte dificila:

"Traiesc foarte prost aceasta perioada. Ieri mi-a murit un frate de coronavirus, am si alte probleme. El era in Zemes, in zona Bacaului, a fost rapus de aceasta boala la 59 de ani. N-am putut merge la inkormantare. Astazi in 5 minute l-au bagat in mormant, fara slujba, familia este in carantina, este ingrozitor, dar asta-i viata", a spus Petre Grigoras pentru doarromania.ro

Petre Grigoras le-a pregatit de-a lungul carierei pe Farul, Onesti, Otelul Galati, Poli Iasi, Pandurii, CFR Cluj, Targu Mures, Poli Timisoara si Foresta Suceava.