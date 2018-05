Sumudica si-a gasit echipa! "Pana la finalul saptamanii o sa aflati unde ma duc". De unde a primit ultima oferta

Marius Sumudica anunta ca in circa o saptamana va fi antrenorul unei noi echipe.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Sumudica s-a despartit de Kayserispor dupa un sezon cu o prima jumatate entuziasmanta, dar cu o a doua mai slaba. Acum, antrenorul roman, fost campion al Ligii I cu Astra Giurgiu, e in negocieri cu alte cluburi.

Sumudica a fost in negocieri cu Bursaspor, dar discutiile nu s-au concretizat. El a mai primit recent o oferta din Arabia Saudita si a devenit o varianta pentru banca tehnica a CFR-ului, in cazul in care Petrescu va pleca in China.

Antrenorul a anuntat chiar el ca "pana la sfarsitul saptamanii o sa aflati unde ma duc".

"Pana la finalul saptamanii cred ca o sa aflati unde ma voi duce. Pentru orice antrenor e tentanta o echipa ca CFR. E de luat in calcul. Nu am avut nicio discutie. Mai am ceva in Arabia Saudita. Acolo nu se mai platesc salariile vehiculate, de 600.000 - 700.000. Nu mai sunt banii astia. Dar la echipele mari, Al Ahli, Al Hilal...

Un antrenor roman nu poate castiga mai mult de 300.000 - 400.000 euro. Stiu ce vorbesc", a spus Sumudica la Digi.