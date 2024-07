Gică Craioveanu a oferit o primă reacție după ce s-a scris că fostul mare fotbalist s-a ales cu dosar penal după ce a condus fără permis de conducere.

Gică Craioveanu a reacționat după ce s-a spus că a condus fără permis

Legendarul fotbalist al Universității Craiova a negat că ar fi vorba despre așa ceva și a dezvăluit că doar a fost prins în timp ce conducea cu 25 km/h peste limita legală. Concret, Craioveanu conducea cu o viteză de 95 km/h într-o zonă în care limita legală era de 70 km/h.

De altfel, Gică Craioveanu a precizat că se întorcea în Spania, acolo unde este stabilit de mai mulți ani și avea asupra sa carnetul de conducere, motiv pentru care s-a ales doar cu o amendă.

”Am avut 25 de kilometri în plus, atâta tot. Permis am, normal că am permis. Nu este suspendat, nu. Din ce știu eu, nu. Am primit o amendă. Am avut 25 km/h, am fost cu o mașină puternică, nu mi-am dat seama, mă întorceam în Spania și asta e.

Cum să nu am permis? Eu conduc fără permis? Nu îmi permit să conduc fără permis. Vedem ce va fi. De la 70, aveam 95. De unde să am permisul suspendat? Nu! Eu am permisul la mine, nu e problemă”, a spus Gică Craioveanu pentru PRO TV și Sport.ro.

Într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, se arată că fostul mare fotbalist s-ar fi urcat la volan cu permisul de conducere suspendat.

”În ziua de 24 iulie a.c., poliţiştii Biroului Rutier Piteşti au depistat un bărbat, de 56 de ani, din Craiova, judeţul Dolj, care coducea un autoturism, pe DN 65B, având dreptul de a conduce suspendat”, anunţă IPJ Argeş.