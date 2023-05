Problemele cu care se confruntă Dinamo înaintea meciului decisiv cu FC Argeș: "Trec printr-o criză de personal"

Partida retur va avea loc sâmbătă, 3 iunie, la Pitești. În cealaltă confruntare de la baraj se întâlnesc Gloria Buzău și UTA Arad.

Cu patru zile înainte de duelul de pe Arena Națională, oficialii dinamoviști au estimat că s-au vândut aproximativ 10.000 bilete, potrivit informațiilor PRO TV.

Probleme de lot pentru Ovidiu Burcă



Meciurile cu FC Argeș vor avea o însemnătate aparte pentru dinamoviști, ținând cont că își doresc să ajungă în Superliga României după un sezon petrecut în Liga 2.

Tehnicianul "câinilor roșii" a dezvăluit că se confruntă cu anumite probleme de lot înaintea întâlnirii cu piteștenii de pe teren propriu.

"Grigore și Crețu revin pentru că ei au fost împrumutați și vor reveni la Dinamo. Am înțeles că Giani a fost separat de echipă pentru a nu exista suspiciuni. Am înțeles că săptămâna asta nu a mai fost în pregătirea echipei. Eu nu am cum să îi folosesc. Imediat după ce se termină acest sezon, ei sunt jucătorii lui Dinamo, dar deocamdată nu pot să îi folosesc.

Azi aș avea nevoie de ei, mai ales că trec printr-o mini criză de personal. Am pierdut niște jucători. Bani e accidentat, sperăm să îl recuperăm până la returul barajului. Avem probleme și în apărare. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult. Vom încerca să recuperăm ce putem, dar sunt convins că cei care vor intra vor fi cel puțin la nivelul lor", a mai spus Ovidiu Burcă, potrivit DigiSport.