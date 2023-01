Fostul mijlocaș al Științei putea prinde, însă, transferul carierei dacă oficialii clubului oltean n-ar fi dat dovadă de lăcomie.

La 20 de ani, Pleșan a fost dorit de Spartak Moscova, însă mutarea a picat din cauza pretențiilor financiare exagerate ale oltenilor. Ulterior, mijocașul a ajuns la Dinamo (2005), iar de acolo a plecat la Poli Timișoara, ca mai târziu să semneze cu Steaua (acum FCSB), în 2007.

Trimis la echipa a doua a Stelei, în 2009, după ce s-a bătut cu Sorin Ghionea la ultimul meci al sezonului anterior, Pleșan a semnat (în 2010) în cele din urmă în Rusia, dar nu cu Spartak, ci cu Volga Novgorod, care activa în liga secundă.

„Ar fi trebuit să semnez cu Arles Avignon, era în prima ligă atunci. Am avut o înțelegere verbală cu ei de aici de la București, dar în momentul în care am ajuns acolo lucrurile s-au schimbat. Nu era problema de bani, că puteam să renunț, dar nu-mi place să încep cu stângul. Mi se pare neseriozitate. Spui ceva, apoi a doua zi te schimbi... e clar că nu puteam avea încredere unii în alții.

M-am întors la București și semnase Pițurcă la Steaua (n.r. - acum FCSB). Le-am spus că mă întorc, dar mi s-a transmis că nea Piți e supărat pe mine, pentru că nu l-am anunțat, că el se baza pe mine și că o să rămân la echipa a doua.

După am primit o ofertă din Rusia (n.r. - de la Novgorod) și am mers acolo. A fost o aventură frumoasă. Primii doi ani au fost frumoși, după aceea s-a schimbat conducerea, a venit un conducător nou și au început să fie probleme cu banii. Am avut un an în care nu am fost plătit. M-am judecat după aceea cu cei de la Novgorod, dar din păcate am pierdut procesul și cred că pe nedrept.

Eu am avut o ofertă de la Spartak Moscova la 20 de ani. Din păcate cluburile nu s-au înțeles atunci. S-au cerut foarte mulți bani pe mine atunci, eram la Universitatea Craiova”, a spus Mihăiță Pleșan pentru PRO.

Cariera lui Pleșan pe scurt

Mihăiță Pleșan a început fotbalul la Universitatea Craiova, după care a făcut pasul la Dinamo, în 2005. A urmat un transfer la Poli Timișoara, iar după un singur sezon în Banat, Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pentru a-l transfera la FCSB.

Pleșan a jucat în Rusia între 2010 și 2010, la Volga Novgorod. Ultima echipă din cariera sa a fost Craiova lui Mihai Rotaru, pentru care a jucat între 2013 și 2015.