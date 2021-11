Pițurcă, fără secrete. Ce salariu i s-a oferit în Arabia Saudită și suma pe care o primea lunar la Universitatea Craiova

Victor Pițurcă, unul dintre cei mai valoroși antrenori români de după 1989, a dezvăluit că ar fi putut pregăti o formație din Arabia Saudită însă în urma unei discuții cu oficialii clubului din Orient și-a dat seama că asipirațiile sale nu sunt aceleași cu ale echipei care-l ofertase.

"De curând am primit un telefon să merg antrenor la o echipă din Arabia Saudită. O echipă de mijlocul clasamentului, o echipă bună. Și am spus „Vreți să câștigați campionatul? Avem șanse?”. «Păi, nu... Că dacă terminăm pe locul 4-5 ar fi performanță». „Atunci căutați alt antrenor. Pițurcă nu e antrenor de locul 4-5”

Nu mă interesează salarii de 15.000 - 20.000. Ultima dată în Arabia Saudită am avut salarii de 200-300 de mii de euro pe lună! La Craiova am mers pe 15 mii pe lună...

Nu cred că sunt foarte bogat. Ce înseamnă bogat? Dacă nu m-aș descurca aș merge și aș antrena. Am afaceri, sunt mult mai mulți bani în joc decât la fotbal. Dacă aș fi doar eu și nevastă-mea am trăi încă cinci vieți, dar am o familie numeroasă.

Dragomir este omul care știe să-și facă reclamă, iar la el nu e vorba numai de reclamă, ci și face. Am mers și-am văzut unde construiește și face lucruri foarte bune. Și eu construiesc de vreo doi ani de zile. Sunt mai nou în domeniul ăsta față de Dragomir", a declarat Victor Pițurcă, pentru Gsp.ro.