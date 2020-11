PCH, mesaj emotionant pentru Danut Lupu, care se afla in stare grava! "Foloseste-ti glezna fina, Dane!" 

Fostul mare fotbalist se afla in stare grava la spital, dupa ce a fost infectat cu COVID-19.

Danut Lupu ar fi la spitalul Colentina in acest moment, fiind internat la terapie intensiva. In urma cu patru ani acesta a fost la un pas de moarte din cauza unei probleme pulmonare.

Fostul mare jucator de la Dinamo a primit mesaje de incurajare din partea fostului sau club. Peluza Catalin Hildan i-a dedicat o postare pe Facebook, transmitandu-i fostului mijlocas sa o "dribleze pe doamna cu gluga" asa cum a facut-o si ultima data cand era pe patul de spital.

"FOLOSESTE-TI GLEZNA FINA, DANE!

Ai mai fentat-o pe doamna aia cu gluga si acum 4 ani. Fa-o sa se impleticeasca, ameteste-o si mergi mai departe! Suntem alaturi de tine! Abia ne revenisem dupa pierderea lui Catau si in ultimele zile am mai pierdut doi caini. Dane, ia-ne usor! Si asa suferim pentru ca Dinamo are convulsii si noi nu suntem lasati sa intram in sala de terapie intensiva.

Hai, meseriasule, ridica-te, trage aer in piept, ca mai avem treaba!", a transmis PCH pe Facebook.