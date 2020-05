Pancu a ratat transferul vietii! Abramovic l-a remarcat si l-a vrut la Chelsea: "Nu stiu ce s-a intamplat"

Pancu regreta ca n-a prins transferul vietii, la Chelsea.

Daniel Pancu putea fi al treilea roman de la Chelsea, dupa Dan Petrescu si Mutu.

"S-a luat in discutie, nu stiu ce s-a intamplat dupa aia. S-a vorbit si de Spania, am facut un meci foarte bun acolo cand am jucat cu Valencia", a spus Pancu.

Pancu a strans peste 100 de tricouri si le tine in pod.

"Cand m-am urcat in pod, primul tricou era al lui Mutu de la Chelsea din Champions League.

Am Simeone (n. r. Diego Simeone) mai important de la nationala Argentinei, Trezeguet de la nationala Frantei", mai spune Pancu.

Pentru Pancu, Budescu nu are rival in Liga 1. L-ar lua cu el la orice echipa.

"Din Liga 1, cat va juca va fi Budescu. In orice situatie poate inventa ceva, sunt foarte rari jcuatorii de genul asta. Florinel Coman imi place iar foarte mult. Are nevoie sa plece in alt campionat in Europa", a incheiat Pancu.