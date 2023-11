Elena Nicula (37 de ani), câștigătoare a Champions League cu CSM București, în 2016 (a fost în lot, dar nu a intrat în meciurile din Final Four pentru că era însărcinată), este una dintre cele mai bune fotbaliste din Liga 2 Feminin.

Fosta handbalistă joacă acum fotbal la Juniorul București

Fosta coordonatoare de joc, care a evoluat în carieră la doar două echipe de club, CS Rapid (2004-2010) și CSM București (2010-2016), este acum un redutabil fundaș central la formația feminină a ACS Juniorul București, școala de fotbal care i-a descoperit pe Rareș Ilie (Lausanne-Sport, împrumutat de Nice), Cătălin Cârjan (Rapid, împrumutat de Arsenal), Mihai Lixandru (FCSB), David Andrei (UTA Arad), Cristian Ignat (CS Mioveni, împrumutat de Rapid) și Gabriel Gheorghe (Rapid).

Ea are trei fetițe și își găsește cu greu timp pentru antrenamente, dar este un adevărat exemplu pentru mai tinerele ei colege. Nicula spune că fotbalul este mai dificil decât handbalul, dar că multe jucătoare de pe semicerc s-ar putea reprofila cu succes în "Sportul Rege", printre care și starul Cristina Neagu.

"Nu am jucat în Final Four, pentru că eram însărcinată în luna a treia, multă lume nu știe"

"Câștigarea Champions League a fost o experiență unică în viața mea și cred că va rămâne unică, pentru că din păcate m-am lăsat de acest sport. Sentimentul câștigării Champions League nu se poate explica, ca și nașterea unui copil, nu poți să o explici în cuvinte ce simți atunci. Nu am jucat în Final Four, pentru că eram însărcinată în luna a treia, multă lume nu știe. Dar asta nu m-a împiedicat să savurez drumul până acolo, succesul echipei și să mă bucur alături de colege la final.

Sunt atașată și de CSM, și de Rapid. De ambele echipe am fost legată trup și suflet. Într-un fel, am avut mai multe obiective cu CSM București, unul dintre cele mai mari, câștigarea Ligii Campionilor, ceea ce este o onoare pentru mine. Dar ambele sunt cluburi importante. Dacă se va mai câștiga o nouă Ligă? Este într-adevăr foarte greu. La CSM sunt jucătoare foarte bune, dar încă nu au făcut închegarea aceea compactă. Sper să meargă la anul în Final Four, dar este foarte greu.

"Iubesc și fotbalul, și handbalul, tot ce ține de sport"

Iubesc și fotbalul, și handbalul. Iubesc sportul, pot să spun. Tot ce ține de sport, nu există un sport preferat. Dacă este sport, mă bag. Dacă este și rugby, mă bag și acolo, dacă este cazul. Sunt două sporturi foarte diferite, nu am crezut. Pot să spun că fotbalul mi se pare un pic mai dificil, aici e și terenul mai mare, trebuie ai condiție fizică foarte bună. Fotbalul e cu piciorul, handbalul e cu mâna, poți să prinzi cu două mâini, ai o dexteritate înnăscută. La handbal se pot face și schimbări dese. Aici este mult mai dificil, nu mă așteptam, dar am evoluat mult în ultimul an, m-au ajutat și antrenorii, clubul, colegele.

M-am apucat acum un an și ceva de zile. Mihai Trăistaru, nașul meu, este cel care m-a îndrumat, are această școală de fotbal, Juniorul, care a descoperit foarte mulți jucători și acum vrea să se impună și în fotbalul feminin. Știa că-mi place și am venit cu mare drag alături de acest proiect, avem câteva fete foarte talentate aici.

"Poate va fi mai ușor dacă se apucă și fetele mele de fotbal și vom juca împreună"

Sacrificiile sunt mari pentru că trebuie să-mi las copiii acasă, e un program foarte încărcat. Dar îmi place și soțul mă înțelege și asta e cel mai important. Este greu cu trei copii să-ți faci un program dinainte. Poate va fi mai ușor dacă se apucă și fetele mele de fotbal și vom juca împreună, pentru că vreau să mai joc câțiva ani, dacă sunt sănătoasă. Eu le îndemn către sport, pe cea mare am dat-o deja la handbal și la șah și sper să-i placă.

Mi-a plăcut fotbalul, am o atracție pentru că mama mea a făcut fotbal. Poate de acolo am talentul, dacă îl pot numi talent, plăcerea de a juca fotbal. Recunosc că am jucat foarte mult în copilărie cu băieții, la bloc. E un sport foarte frumos. Dacă aștept vreo handbalistă la fotbal? Da, eu aștept pentru că ar putea face față.

Eu cred că Cristina Neagu ar fi o fotbalistă bună și am face o echipă excelentă. Dar nu știu dacă va mai vrea să joace, cred că se va lăsa de handbal și cred că-și va încheia cariera de sportiv. Sunt foarte multe handbaliste care joacă foarte bine fotbal. Jucam des la antrenamente. Cred că o dată pe săptămână, când nu erau competiții de handbal, ne băgau un meci de fotbal", a declarat Elena Nicula pentru PRO TV Sport.

Foto - Gabriel Chirea, cont personal (FB) / Capturi video - PRO TV Sport