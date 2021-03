"Nu m-am gandit ca o sa joc in deplasare in Ghencea!" Filip, trimis de Becali la a doua echipa pentru SOCUL cu Steaua! Ce a spus fotbalistul

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Lucian Filip nu si-a revenit dupa accidentarea suferita in vara, insa este pe ultima suta de metri cu recuperarea si s-ar putea intoarce in curand pe gazon.

Pana atunci, dupa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, jucatorii de la prima echipa pe care Gigi Becali i-a trimis in Liga 3 pentru razboiul cu Steaua, l-au cerut pe banca pe Filip, alaturi de Bogdan Vintila.

Mijlocasul defensiv a vorbit inaintea meciului despre duelul cu echipa lui Daniel Oprita, dar si despre senzatia pe care o are sa revina in Ghencea.

"Eu nu consider ca am venit in deplasare, suporterii sunt liberi sa scrie ce vor. Imi doresc ca noi sa castigam astazi, e foarte importanta victoria, in primul rand pentru suporteri si pentru moral.

Nu m-am gandit niciodata ca o sa joc in deplasare in Ghencea, dar viata ofera surprize. Imi pare rau ca nu pot ajuta pe teren azi, cu recuperarea sunt pe ultima suta de metri, o sa intru si eu sa joc in curand.

Am fost trimis aici ca prin seriozitatea mea si experienta capatata de-a lungul anilor sa ii ajut pe cei tineri. Eu ii cunosc foarte bine pe jucatorii de la prima echipa, i-am incurajat, le-am dat incredere si sa nu fie suparati ca au fost trimisi aici. Nu stiu daca are nevoie de ajutor Bogdan Vintila.

Poate fi un moment psihologic, insa trebuie sa il vada ca pe un antrenament. E ceva temporar si e posibil ca saptamna viitoare sa joace din nou la prima echipa.

Daca patronul sau conducerea isi dorea foarte mult sa castige acest meci, ii trimitea si pe ceilalti aici.

Imi este greu sa cred ca le pot face fata jucatorilor nostri, tinand cont de pregatirea fizica pe care o au", a spus Lucian Filip inainte de meci.