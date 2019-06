Stanciu s-a dezlantuit in genunchi la nunta pe muzica lui Adi de la Valcea: "Steaua e numai una!" VIDEO

Nicolae Stanciu s-a insurat in acest weekend la Alba Iulia.

Stanciu s-a casatorit cu Andreea, femeia care ii este alaturi din 2012. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf, Adi Popa sau Mihai Pintilii s-au numarat printre invintatii lui Stanciu.

Fostul jucator de la FCSB s-a dezlantuit pe muzica lui Adi de la Valcea, cel care a cantat celebrul sau hit, "Steaua e numai una", compus in perioada in care ros-albastrii erau campioni in Romania.

Stanciu s-a insurat, iar acum are de luat o decizie importanta in cariera. Este dorit de Slavia si Sparta Praga, dupa ce a fugit de la Al Ahli. Arabii i-au achitat cu greu salariile restante, insa au in continuare probleme financiare.