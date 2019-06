Victor Piturca, anunt despre implicarea la CSA Steaua: "Am inteles despre ce este vorba acolo!" 

Victor Piturca anunta ca nu mai merge la CSA Steaua!

Chemat de suporteri sa promoveze CSA Steaua in liga a treia, Victor Piturca a avut o discutie cu comandantul clubului, una ramasa fara rezultat. Fostul selectioner nu mai vrea sa auda despre o eventuala implicare la Steaua.



"Le multumesc suporterilor pentru increderea pe care mi-o acorda, insa, din pacate, vad ca numai ei si-au dorit acest lucru. Probabil cei care conduc acum clubul au alte planuri. Am discutat numai cu comandantul clubului, dar vad ca aia a fost singura discutie, urma sa ma vad cu anumiti oameni importanti care pot sa ia decizii si nu am mai fost invitat, asa ca am inteles despre ce e vorba”, a declarat Victor Piturca la Telekom.

CSA Steaua a ratat promovarea in liga a treia pentru al doilea an la rand de la infiintare, iar Marius Lacatus a plecat.