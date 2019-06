Gabriel Chirea despre neputinta echipei MApN: “O tine Gigi Becali de doi ani pe CSA Steaua in Liga 4?”

Si-a „ajutat” patronul FCSB rivalii sa rateze promovarea in ultimele doua sezoane?

"Ei nu au minte si ma distrez cand ii vad. In primul rand, sa zicem ca o sa ajunga in Liga 3. Atunci cand o sa ajunga acolo, eu ii tin in Liga 3 cinci ani doar ca sa ma distrez cu ei! Doar asa ii tin, o sa vedeti. O fac doar ca sa ma distrez cu ei”, anunta Gigi Becali, in iulie 2017, cand MApN anunta ca si-a inscris echipa in Liga 4, isi prezenta lotul si avea ca obiectiv promovarea inca din primul sezon.

In sezonul trecut, CSA Steaua a pierdut promovarea in fata Academiei Rapid, echipa care se vrea unica urmasa a clubului istoric giulestean, cu o infrangere, scor 2-0, in meciul decisiv din play-off-ul Ligii a 4-a. In aceasta vara, dupa ce a zdrobit echipele de amatori din seria sa, echipa finantata de MApN a pierdut din nou meciul decisiv cu Carmen Bucuresti, scor 0-1, intr-o intalnire in care ii era indeajuns si o remiza. Ratarile de obiectiv ale echipei conduse de Marius Lacatus, Ion Ion si Fane Iovan au fost cu atat mai curioase, cu cat bugetul sectiei de fotbal a fost de 400.000 de euro pe sezon, unul imens pentru o divizie in care majoritatea fotbalistilor isi platesc singuri legitimarea si taxele de joc si nu sunt remunerati.

Daca in cazul CSA Steaua e clar ca banii vin de la bugetul de stat, in cazul Academiei Rapid si a lui Carmen lucrurile nu mai sunt asa de limpezi. Primaria Sector 1, cea care a initiat proiectul renasterii rapidiste, spune ca nu a bagat niciun ban in club, iar primarul Tudorache se jura ca „primaria ajuta Rapid doar cu bazele materiale, baze sportive, pe care le vom pune la dispozitie contra cost”. Intre timp a aparut de nicaieri un afacerist imberb, reprezentant al unei institutii financiare din Cehia, cunoscuta in Romania pentru ca se ocupa cu recuperarea imprumuturilor neperformante, adica un sefulet al recuperatorilor de credite restante. De unde a scos primaria 3-400.000 de euro pana sa intre in scena acest afacerist, in iulie 2018, si sa puna o figura peste corpul patronului, si de unde a adus acest patron 800.000-1.000.000 de euro pentru sezonul de Liga 3, e greu de revelat. Asta in conditiile in care Nicolae Badea, unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Romania, abia poate finanta CSFC Dinamo in Liga 4. Si de ce au plecat, pana la urma Daniel Niculae si Vasile Maftei, daca totul este roz bonbon la Rapid?

Si mai greu de aflat e cine plateste facturile la Carmen Bucuresti. Presa scria, in octombrie 2016, ca cel care a inregistrat la OSIM sigla echipei si a facut demersurile ca echipa sa revina in fotbal a fost Ovidiu Adrian Onosa, care a fost prezentat si in acest an ca „patron” al clubului, dupa victoria in fata Stelei. Conform contului sau de LinkedIn, acesta este de profesie economist si ar fi lucrat la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (consilier economic / octombrie 2007 - ianuarie 2008), a avut functie de conducere in Ministerul Finantelor Publice (consilier al Ministrului Secretar de Stat Eugen Teodorovici / ianuarie 2008 - iunie 2008), a activat in Garda Financiara - Comisariatul General (comisar / iunie 2008 - octombrie 2013) si in ANAF - Directia Generala Antifrauda Fiscala (Sef serviciu - Directia Control Activitati cu Risc Fiscal si Interventie Rapida / octombrie 2013 - martie 2015).

Un fost comisar de Garda Financiara, care sa poata suporta o povara financiara comparabila cu cea a MApN in cazul CSA Steaua, e greu de inchipuit. Cum, necum, Carmen si-a permis sa il aiba pe banca pe Daniel Iftodi si in lot pe Hristu Chiacu, Doru Bratu sau Stelian Stancu, fotbalisti cu meciuri in Liga 1, Alex Nechita, fostul golgheter al Progresului Spartac, Cristi Jitaru, fost component al CSA Steaua, Alin Patrascu (cu meciuri in Liga 2, la Farul si Berceni) sau pe stranierii Shedrack, Kana sau Batchabi, care probabil ca nu joaca pe seminte.

In februarie 2017, Cristian Costache, jurnalist si fost oficial rapidist, il indemna pe Becali sa preia marca „Carmen Bucuresti”, pentru ca era clubul desfiintat abuziv, in 1947, de comunisti pentru a face loc Asociatiei Sportive a Armatei Bucuresti, devenita ulterior Clubul Sportiv Central al Armatei (1948), Casa Centrala a Armatei (1950), Clubul Sportiv al Armatei Steaua (1961) si Fotbal Club Steaua Bucuresti (1998). "Domnul Becali sa o caute pe Rose Marie Mociornita, care inca mai e in viata. Este urmasa imperiului Mociornita si sa preia niste drepturi litigioase. Ar fi culmea ca Gigi Becali sa-si redenumeasca echipa FC Carmen Bucuresti. Adica sa reintram in registrul istoric de acum 70 de ani. Mai original ca originalul, asa chiar s-ar face dreptate. E posibil scenariul asta. Daca tot mergem sa dam filele inapoi, poate sa dea si Gigi Becali o fila mai inapoi. Sa vina cu FC Carmen, care a fost de fapt originea echipei Steaua”, indemna Costache.

Acum, daca am alege cea mai scurta cale logica si am lega declaratiile lui Becali din 2017 de potenta financiara surprinzatoare a adversarelor CSA Steaua din ultimele doua sezoane de Liga 4, atunci raspunsul ar parea simplu. Am putea adauga, fara nicio rautate, ca intre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si familia lui Gigi Becali au existat numeroase contacte. Am putea spune si ca Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, a fost timp de 2 ani un aliat fidel al Gabrielei Firea, primarul Capitalei si fina lui Becali, ca latifundiarul declara senin ca „m-a sunat Copos intr-o noapte, era beat, cu doi oameni de la Rapid si cu primarul de la Sectorul 1” sau ca Hristu Chiacu, vedeta lui FC Carmen, este nepotul lui Becali...

Cert este ca CSA Steaua va avea viata grea ca sa ajunga in Liga 1. Sezonul viitor, in Liga 4, „militarii” se vor lupta din nou cu Carmen, care a pierdut incredibil barajul cu calarasenii de la AS Mostistea Ulmu (3-3, 1-2). In Liga 3, daca CSA Steaua castiga promovarea "la comisii" pentru ca are echipe de juniori inscrise in Liga Elitelor, atunci va da peste FCSB II, echipa secunda a clubului lui Becali, la care pot fi trimisi oricand jucatori din lotul lui Bogdan Andone. In Liga 2, FCSB planuieste sa aiba un nou „satelit” (nu se stie daca Gloria Buzau, cu care Becali a colaborat in trecut, Metaloglobus, Sportul Snagov etc.), dupa ce Academica Clinceni a promovat in Liga 1. Iar in Liga 1, FCSB o are alaturi pe sora mai mica din Clinceni, pe care familia lui Becali o finanteaza, dar si alte cluburi sustinute financiar prin imprumuturi si transferuri de jucatori.

Cu rezultate sportive slabe, cu un management amatoristic, cu o finantare contestata si cu tensiune intre ultrasi si club, Steaua se afla in continuare tintuita in punctul in care o vrea Becali.