Florin Bratu (42 de ani) are un preferat la FCSB, căruia i se dau șanse de la puțin spre foarte puțin.

"Mitraliera" consideră că Marco Dulca deține calitățile ideale pentru ca echipa lui Nicolae Dică să progreseze în acest sezon. Bratu pune accentul pe disponibilitatea la efort a fiului lui Cristi Dulca, fost fundaș al naționalei la CM din 1998 - ultima ediție la care s-a calificat prima reprezentativă, ajunsă acum în Liga C din Nations League.

Bratu, fost selecționer la Under 21, spune că așteptările de la Dulca nu trebuie să atingă "capitolul" driblinguri și i-a transmis clar un mesaj, de la TV, lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Mesaj de la Bratu pentru Gigi Becali

”FCSB are probleme, de fapt, la mijloc. Au dispărut mijlocașii aceia centrali, gen Bourceanu și Pintilii. Toate acțiunile au fost pe fundașii centrali și este greu. Edjouma și Olaru nu au profil defensiv. Mie îmi place de Dulca, e un număr 6 puternic, agresiv. Nu-i cere să dribleze, nu e calitatea lui.

E harnic, îți dublează foarte bine, îți închide zona. Mi se pare că i s-a pus prea repede o etichetă. Nea Gigi, bagă-l să joace că are calitate! Am încredere în el că are calitate. E un jucător tânăr care nu te trădează. Storci tricoul de pe el! FCSB are nevoie de un astfel de jucător”, a declarat Florin Bratu, potrivit digisport.ro.

900.000 de euro e cota lui Marco Dulca (23 de ani)

Dulca mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2026

1,84 m e înălțimea mijlocașului defensiv

Marco Dulca, în lotul pentru meciul cu Silkeborg

Dică a lăsat la București mai mulți jucători importanți - vedeți AICI LISTA.

Iată lotul deplasat în Danemarca pentru meciul din etapa a treia.

Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad, Rachid Bouhenna, Valentin Crețu, Denis Haruț, Alexandru Pantea, Alexandru Musi, Eduard Radaslavescu, Marco Dulca, Răzvan Oaidă, Octavian Popescu, Sorin Șerban, Radu Boboc, Bogdan Rusu, Joyskim Dawa, David Miculescu, Ianis Stoica, Andrei Dumiter

Duelul dintre Silkeborg și FCSB va fi condus de la centru de o brigadă din Ucraina. Arbitrul ucrainean Mikola Balakin va conduce meciul pe care FCSB îl va susţine în deplasare cu formaţia daneză Silkeborg, joi, de la ora 19:45, pe Silkeborg Stadium, în Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League.

Arbitri asistenţi au fost nominalizaţi Viktor Nîjnik şi Oleksandr Korniko, iar al patrulea oficial va fi Iaroslav Kozik. Prezența lui Balakin (31 ani) la centru va însemna o premieră pentru fotbalul din țara noastră, deoarece acesta va conduce pentru prima oară un joc al unei echipe româneşti.

West Ham United ocupă primul loc în clasament, cu 6 puncte, urmată de RSC Anderlecht, 4 puncte, FCSB, 1 punct, Silkeborg IF, 0 puncte.

