Naționala de futsal a României va debuta joi, cu Danemarca, în preliminariile pentru 2024 FIFA Futsal World Cup, iar în lotul ”tricolorilor” se află și doi debutanți brazilieni, Daniel Araújo Carreteiro și André Luis Sasse, care au primit cetățenia română la începutul acestui an.

André Sasse joacă acum la Portimonense, în Portugalia

În vârstă de 24 de ani, născut la Massaranduba, Brazilia, André Luis Sasse a venit în România încă din vremea junioratului. André e campion de juniori al României cu Autobergamo Deva, dar și de seniori cu Imperial WET Miercurea Ciuc.

Din acest sezon, André Luis Sasse s-a transferat la Portimonense, în puternicul campionat al Portugaliei, precizează Federația Română de Fotbal, care oferă și o declarație a proaspătului tricolor: ”Ce înseamnă să joc pentru România? O mare onoare, un izvor de mândrie și o frumoasă responsabilitate”.

Daniel Araújo a câștigat cu United Galați toate trofeele: campionatul, Cupa și Supercupa

Daniel Araújo Carreteiro evoluează și el de ani buni în Liga I. De trei sezoane, Daniel joacă la CS United Galați, echipă în tricoul căreia a cucerit titlul de campion, Cupa României și Supercupa.

”Este o mare bucurie să debutez pentru echipa națională a României și, în plus, o uriașă mândrie. Atunci când am primit cetățenia română spuneam că familia mea din Brazilia a fost foarte fericită. Cu toții am fost fericiți!



România, o spun din nou, e casa mea! Băieții m-au primit bine, atmosfera este foarte bună, suntem ca o familie”, a spus Daniel Araújo, conform aceleiași surse.

Programul meciurilor României din Main Round

6 octombrie 2022: ROMÂNIA – Danemarca

11 octombrie 2022: Finlanda – ROMÂNIA

1 martie 2023: ROMÂNIA – Finlanda

5 martie 2023: Danemarca – ROMÂNIA

Lotul de futsal al României convocat de selecționerul Endre Kacso

Portari: Theodor Badea Lungu (CFR Timișoara), Petrișor Toniță (United Galați), Andrei Dinicuta (Autobergamo Deva);

Jucători de câmp: Andor Balint (Odorheiu Secuiesc), Richard Iszlai (Odorheiu Secuiesc), Sergiu Gavrilă (Autobergamo Deva), Daniel Araujo (United Galați), Octavian Cireș (United Galați), Istvan Hadnagy (Kecskemet Futsal | Ungaria), Felipe Oliveira (Napoli Futsal | Italia), Andre Sasse (Portimonense | Portugalia), Paulo Fereira (Povoa Futsal Clube | Portugalia), Andrei Crăciun (United Galați), Darius Nastai (CFR Timișoara), Szabolcs Manya (Kecskemet Futsal | Ungaria), Tamaș Miklos (Odorheiu Secuiesc)

Foto: frf.ro