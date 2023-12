Britanicii au evidențiat faptul că șeful FRF, Răzvan Burleanu, primește susținere pentru a devenit noul președinte al UEFA - DETALII AICI.

Mihai Stoichiță a clarificat lucrurile după ce The Independent a scris despre Răzvan Burleanu și șefia UEFA

Mihai Stoichiță, director tehnic FRF, a vorbit despre articolul apărut în The Independent și a subliniat faptul că Răzvan Burleanu nu e interesat să devină președinte UEFA.

Totuși, oficialul federației a precizat că în cazul în care Burleanu va ajunge la cârma UEFA, atunci va fi un lucru ”extraordinar” pentru poporul român

”Este o știre luată din presa străină și, din ce am vorbit cu domnul președinte, el are altă menire, deocamdată. Nu este interesat să fie președinte UEFA, încă, mai are de făcut lucruri extraordinare aici, în România.

Dacă va ajunge, ar fi ceva extraordinar, ar trebui să fim mândri așa cum sunt slovenii de Ceferin, francezii de Platini. Și-a construit singur soclul ăsta, este de dorit președinte”, a declarat Mihai Stoichiță.

Ceferin vrea să schimbe statutul și să aibă al patrulea mandat la UEFA

Aleksander Ceferin este președinte UEFA din septembrie 2016. În luna aprilie a acestui an, slovenul a fost ales în unanimitate pentru al treilea mandat consecutiv, unul care este valabil până în 2027.

Recent, au apărut informații potrivit cărora Ceferin plănuiește să schimbe statutul UEFA, care le permite președinților să aibă cel mult trei mandate. Prin această mișcare, slovenul și-ar dori al patrulea mandat, unul care s-ar încheia în 2031, după 15 ani de șefie.

Mai mulți președinți de federații din Europa nu au primit bine vestea, considerând că ar fi o "mișcare nedemocratică" și nu ar reprezenta interesele fotbalului.