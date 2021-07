Meciul din Supercupa urmeaza sa fie decisiv pentru viitorul lui Marinos Ouzounidis la Craiova! Detalii de ultima despre situatia antrenorului grec

Fotbalul romanesc nu inceteaza sa surprinda.

Nici nu a inceput sezonul, ca deja lucrurile incep sa se agite in fotbalul romanesc. Prosport anunta ca Marinos Ouzounidis, antrenorul CSU Craiova, are sanse foarte mari sa plece daca nu va reusi sa se impuna in Supercupa Romaniei, contra celor de la CFR Cluj.



Grecul a fost contestat de-a lungul timpului, mai ales dupa ce a reusit in turul din playoff sa le invinga si pe CFR, si pe FCSB, insa oltenii nu au putut sa fie constanti si s-au incurcat cu formatiile mai slab cotate si au iesit din lupta pentru titlu prematur.

Chiar si la finala Cupei Romaniei au existat emotii, iar fanii au fost foarte vehementi in momentul in care scorul era defavorabil, contestandu-i atat pe jucatori, cat si pe conducatori. Grecul a declarat atunci ca este nevoie de rabdare pentru a putea construi ceva, iar toata lumea din clubului trebuie sa inteleaga asta, pentru a putea ajunge la performante.